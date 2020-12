Jelle Lemaitre, auteur de "Myriam, mon amour"

À 30 ans, on a la vie devant soi. Mais quand le cancer vient bouleverser le bonheur d’une jeune famille, quand la mort vient séparer un couple, comment survivre à une telle souffrance ?

A 37 ans, Jelle Lemaître livre dans un recit lumineux un message d'espérance.



"Myriam, mon amour. Quand la lumière traverse le deuil", aux éditions Première Partie, paru en février 2020



Jelle Lemaitre participera au Salon du livre et des médias chrétiens, le samedi 12 décembre à Dijon, salon qui a lieu sous forme numérique et sur les ondes de RCF Bourgogne toute la journée du 12 décembre.