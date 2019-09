Jérôme Boujot :"Ce plan diversité c'est de la sensibilisation, c'est du

recensement".



Il est de plus en plus souvent question de biodiversité, mais qu'est ce que l'on entend par ce mot ? Quelles sont les espèces qui sont concernées et comment les élus s'emparent de ce sujet car il y a urgence pour les mois et les années à venir. Jérôme Boujot, 2ème adjoint en charge entre autre de l'environnement, de la biodiversité et Claire Charrier, responsable du service biodiverseité à la ville de Blois/ Agglopolys