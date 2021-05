Jeune Chambre Economique du Mans : accueillir et mobiliser les adhérents

Pour penser et porter les projets au coeur de la cité, la Jeune Chambre Economique du Mans fait appel à ses bénévoles. Des adhérents de tous horizons qui prennent part à la vie locale avec une dynamique, sociale et solidaire.



Témoignage d'Emeline Falempin, chargée de communication et Marie Jousse, étudiante et adhérente à la JCE