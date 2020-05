"Jeune Juliette", une adolescence au Québec

Aujourd'hui Renaud Volle nous parle de "Jeune Juliette", un film québécois d'Anne Emond, sorti l'hiver dernier, et qui est déjà accessible sur les plateformes de VOD.

Synopsis :

Juliette est adolescente au Québec. Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave ! A 14 ans, elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille.

Le film à voir en VOD cette semaine.