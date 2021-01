Joël Braem, librairie UOPC - planning familial Woman Do

Une émission présentée par Delphine Freyssinet Solène Perraud.



Dans la cuisine d'Olivier - Olivier Frey : Werner Loens – directeur de la sélection des Guides MICHELIN au Benelux



Coup de projecteur : Joël Braem, librairie UOPC, nous présente ses coups de coeur :

- "Impact" - Olivier Norek ( Michel Lafon)

- "La Paqueline" - Isabelle Duquesnoy (Editions de la Martinière

- "Papaza" - Arnaud Terlinden (éditions Baudelaire)



Librairie UOPC

14 16 avenue Gustave Demey

www.uopc.be



L'Air du Temps : Woman Do, ce planning familial spécialisé pour femmes exilées, est un centre unique en Belgique.

Il est basé Drève de la Brise 28 à Watermael Boisfort, et a pour vocation de venir en aide aux femmes exilées en Belgique en raison des violences qu’elles ont subies.

Pour en parler, Delphine et Solène reçoivent Mathilde Légaz et Maëlle Prémont, toutes deux psychologues cliniciennes

www.womando.be

Et pour les soutenir via la collecte actuelle : www.growfunding.be/en/projects/womando