Joël Braem, UOPC - Dany Etienne, doyen de la Fac M.Haps Langue des Signes

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Solène Perraud.



Dans la cuisine d'Olivier - Olivier Frey : Sylvie Looze, qui a repris la maison familiale "Cafés JJ Looze", à Seneffe.

www.cafesjjlooze.be





Coup de projecteur : Les coups de coeur de Joël Braem (librairie UOPC)



Marcher vers l'inconnu - Frère Jack Mardesic et Claire Denoël (Editions Emmanuel)

1991 - Franck Thilliez (Editions Fleuve Noir)

Nom d'une pipe - Nadine Monfils (Editions Robert Laffont)



www.uopc.be



L'Air du Temps : Dany Etienne, doyen de la Faculté de traduction et interprétation Marie Haps nous en dit plus sur ce Bachelier en traduction et interprétation de la langue des signes belge et francophone.



Il s'agit du seul diplôme de ce type existant en Belgique.



Infos et renseignements : www.usaintlouis.be/sl



Université Saint-Louis - Bruxelles

43 Boulevard du Jardin botanique

1000 Bruxelles