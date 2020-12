Joël Braem, UOPC - L'Armée du Salut

L'édito - François Thollon-Choquet : les chiens à roulettes



Chronique Savoir-faire/Artisanat - Izaline Nicol : Coucou. Louez vos tenues de soirée grâce à Coucou

www.coucoushop.be

A retrouver aussi sur Facebook et Instagram



L'invité : Pour les fêtes de fin d'année, Joël Braem, librairie UOPC, reparle de quelques-uns de ses coups de coeur comme :

- "Mademoiselle Papillon" - Alya Cardyn ( Robert Laffont)

- "Peindre la Bible : quand les peintres interprètent les textes sacrés" - Regis Burnet (Bayard)



Librairie UOPC

14 16 avenue Gustave Demey

www.uopc.be



Au fil de la vie - Enzo Bordonaro : Pour les communauté de l'Armée du Salut, en Belgique et à Bruxelles, la présence dans les rues est plus difficile cette année, et notamment les fameuses opérations "Marmites de Noël". Le major Frank Estievenart nous explique comment l'Armée du Salut voudrait continuer à vivre sa vocation de service aux plus pauvres.