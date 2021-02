Joël Braem, UOPC - Lorent Wanson, metteur en scène de Lehman Trilogy

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Solène Perraud



Dans la cuisine d'Olivier - Olivier Frey : Poperinge et les jets de houblon



Coup de projecteur : Joël Braem, de la librairie UOPC, présente ses coups de coeur :



- "Brèves de solitude" - Sylvie Germain (ed Albin Michel)

- "Dernière visite à ma mère" - Marie-Sabine Roger (ed L'Iconoclaste)

- "A la vie" et "Je serai là" - L'Homme étoilé (ed Calmann-Levy)



Librairie UOPC

14 16 avenue Gustave Demey

www.uopc.be



L'Air du Temps : Lorent Wanson, metteur en scène de la pièce "Lehman Trilogy"

Cette pièce de Stéfano Massini, en trois épisodes,qui retrace la saga de l’invention du capitalisme moderne, a été captée pour le petit écran et elle est disponible depuis le 26 février sur RTBF Auvio.

www.rtbf.be/auvio