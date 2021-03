Joël Braem, UOPC - Victoire Theismann "Si je change, le monde change"

Dans la cuisine d'Olivier - Olivier Frey : les morilles ! Olivier Frey a joint Arnaud Mérode, cofondateur de BelMorille.

www.morillebelge.com

Coup de projecteur : les coups de coeur de Joël Braem, de la librairie UOPC :

- Balades vin en Wallonie - Jean-Marc Quinet et Anne Marmasse - 180° éditions

- Rien ne t'efface - Michel Bussi - Presses de la Cité

- Tout l'or du monde - Gilles Vernet - Bayard

- Le crépuscule des fauves - Marc Lévy - Robert Laffont

L'Air du Temps : Victoire Theismann, pour "Si je change, le monde change", publié aux éditions Pygmalion

Belge d'origine, comédienne avant de choisir son nouveau métier, psychanalyste, Victoire Theismann est membre fondateur de l'EEPA (École Européenne de Philosophies et de Psychothérapies Appliquées) et de la SFU Paris où elle a enseigné. Elle est également réalisatrice de plusieurs documentaires et autrice de romans.