Joël Braem, UPOC - Lionel Barets Convidencia, la méthode Agile

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Solène Perraud



Dans la cuisine d'Olivier - Olivier Frey : Nourrir Liège. C'est la 5ème édition de ce Festival de la transition alimentaire, Nourrir Liège 2021, du 6 au 16 mai.

Olivier Frey a joint Élisabeth Gruié, chargée de communication Ceinture Aliment-Terre Liégeoise



Coup de projecteur : les coups de coeur de Joël Braem, de la librairie UOPC



- Tu peux rentrer chez toi - Michael Elias - éditions Le Masque

- Kérozène - Adeline Dieudonné - éditions de l'Iconoclaste

- L'insolence de la parole - Marie Cenec - Bayard

- Le livre des deux chemins - Jodi Picoult - Actes Sud



L'Air du Temps : On referme notre thématique Travail avec une société de conseils aux entreprises en organisation et en management, Convidencia.



Participer davantage et mieux s’adapter aux changements, mode d’emploi, avec Lionel Barets, le fondateur de Convidencia, expert en diagnostic organisationnel, qui accompagne les entreprises dans leurs transformations, et co-auteur de ce livre "ParticipAgile: Comment développer la participation et l'agilité dans votre organisation".