Journal de 7h du lundi 15 mars

- Il faut plus d’infirmières et de médecins volontaires pour que la vaccination puisse s’accélérer dans le département. Vous entendrez l’appel du président de l’association pour l'Organisation de la permanence de soins, dans un instant.



- Et un programme pour protéger les landes et tourbières de Bretagne. Il est porté par le parc d’Armorique pour 5 ans.