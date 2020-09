Journal de 7h du lundi 21 septembre

Dans ce journal



- Un nouveau directeur pour le groupe Even. La coopérative laitière emploie plus de 6500 personnes sur la région.



- Les conciliateurs de justice ont besoin de nouveaux bénévoles. Ils ne sont pas assez nombreux dans le département. Et pourtant leur rôle a été renforcé récemment.



- Victoire du Stade Brestois hier dans le derby face à Lorient. Nous entendrons l’entraîneur Olivier Dall’Oglio.