Journal de 7h du mercredi 23 décembre

Dans ce journal



- La métropole brestoise veut booster le photovoltaïque sur son territoire. Elle permet à ses habitants d’estimer simplement la faisabilité et le coût d’une installation sur leur maison.



- Toujours à Brest, un chêne de la vallée du Restic en compétition pour devenir l’arbre de l’année.



- Et le coup de pouce de la Scarmor, au monde de la musique et du livre breton.