Journal de 7h du vendredi 6 novembre

De plus en plus de cas Covid dans le Finistère. La préfecture insiste sur le respect des gestes barrières et du confinement.



La biscuiterie Traou Mad de Pont-Aven a cent ans. Les palets et galettes sont des valeurs refuge en ces temps de crise sanitaire pour les consommateurs.



Et la découverte d’une molécule à l’institut des sciences chimiques de Rennes, pour lutter contre la maladie d’Alzheimer.