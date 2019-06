Journal de 8h du jeudi 6 juin

Dans ce journal :



- Nous irons faire un tour à la Breizh Cop, qui se tient à Saint-Brieuc jusqu’à demain. Avec un coup de projecteur particulier sur les initiatives vertes des jeunes.



- Et nous découvrirons un film sur les rapports entre des jeunes filles handicapées et leur frères et sœurs. Des témoignages forts, projetés à Guilers dans le cadre de la Semaine des différences.