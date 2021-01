Journal de 8h du jeudi 7 janvier

A la Une de l’actualité locale :



- Entre verglas et brouillard, les conditions de circulation sont difficiles ce matin. On fait le point sur les dispositifs hivernaux déployés sur les routes par l’État et le département.



Au sommaire également :

- La mobilisation de parents d’élèves, après la réorganisation des lignes de bus à Brest.

- Et la belle victoire du Stade brestois hier, face à Nice.