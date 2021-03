Journal de 8h du lundi 29 Mars 2021

Les militants écologistes ont battu le pavé dans les rues finistériennes hier, pour réclamer une "vraie loie climat". Ils étaient près d’1 millier répartis dans plusieurs villes du département.



Ses travaux permettront de mieux détecter et mieux traiter certains cancers. Un jeune chercheurs finistérien a décroché un prix de la fondation de france.



La maison d’acceuil spécialisé de ploujean à Morlaix lance un appel : elle recrute un médecin et cherche des financement pour un nouveau bassin.



Et puis un petit oiseau, le gravelot à collier interrompu, de retour sur les plages finistériennes. Soyez vigileant si vous vous y promenez.