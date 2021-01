Journal de 8h du mardi 26 janvier

Dans ce journal local



- Les confinements ont-ils augmenté la consommation d’alcool des Finistériens? C’est ce que cherche à savoir le CHU de Brest. Il lance une étude sur le sujet.



- C’est la semaine des métiers du numérique. Pôle Emploi propose des ateliers de découverte.



- Et on fera le point sur le compte personnel de formation. Et particulièrement sur le transfert des droits DIF vers le CPF. Vous avez encore le temps de vous y intéresser !