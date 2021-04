Journal de 8h du vendredi 2 avril

Et d’abord, ce sentiment d'injustice pour certains finistériens après l’annonce par Emmanuel Macron du reconfinement de leur département. Les commerçants auraient espéré des mesures restrictives territorialisées. Ils se sentent étonnés et déçus vous.



Les messes et célébrations de la semaine sainte, elles, auront bien lieu, les annonces d’Emmanuel Macron ne remettent pas en cause leur tenue, mais les diocèses sont obligés d’adapter les horaires.



Kofi Yamgnane publie son livre « mémoires d’outre haine », un moyen pour lui de témoigner du racisme dont il a été l’objet tout au long de sa carrière politique.



Et puis en fin de journal : Brest a été l’une des villes les plus chaudes d’europe hier … non non ce n’est pas une blague. Les détails en fin de journal.