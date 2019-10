Journal de 8h du vendredi 4 octobre

Dans ce journal



Une importante subvention pour Celtic Interconnector, ce projet de câble sous marin entre la France et l’Irlande



Le mois missionnaire, vous entendrez le père André Siohan, vicaire général de la société des pères de Saint-jacques à Guiclan



En sport, les joueuses du Quimper Volley affrontent Levallois demain et celles du Landerneau Bretagne Basket, Tarbes, dimanche.



La météo, des averses aujourd’hui et demain avant une amélioration dimanche. Les températures ne dépasseront pas 18°.