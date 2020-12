Journal du mercredi 9 décembre

Les titres :



- Il va là où le Père Noël rouge ne se rend pas : le Père Noël vert du Secours Populaire. Il a commencé sa distribution de cadeaux à Toulon notamment. Reportage dans ce journal.



- Et vous, avez-vous l’impression de mieux respirer ces dernières semaines ? Si la pollution de l’air a diminué en novembre, la baisse est quand même beaucoup moins marquée que lors du premier confinement selon l’association AtmoSud. On entendra son responsable innovation et communication.



- Elles ont fait leur retour hier pour le plus grand plaisir des Niçois : les célèbres chaises bleues de la Promenade des Anglais.