Journal jeudi 4 février

Les titres :



- Ce jeudi, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Dans ce journal, le témoignage Julie Meunier. Cette Niçoise publie un ouvrage, « un recueil de conseils » pour aider les malades à traverser cette épreuve, comme elle a pu le faire.



- Ce jeudi est aussi une journée de lutte pour les syndicats. Ils appellent à une journée de grève interprofessionnelle. Le délégué varois de la CGT dans ce journal.



- Connue pour son tapis rouge, Cannes veut devenir une ville plus verte. Cela passe notamment par la rénovation de squares. Comme celui des Oliviers, actuellement en travaux. Reportage à suivre.



- Promouvoir la filière, le but de cette opération : la Semaine nationale de l’apprentissage dans l’artisanat. Elle se tient jusqu’à demain. Ce matin, rencontre avec un tailleur de pierre au Muy et son apprenti.