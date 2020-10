Journée internationale du refus de la misère

On parle de la journée internationale de lutte contre la misère avec deux invités de la rédaction : Pascal Charcosset et Alain Limousin, du collectif d'associations de lutte contre la misère.

Samedi 17 octobre une journée est organisée pour la justice sociale et environnementale pour tous, au Centre social plurielles, à Tours. Au prorgamme notamment : théâtre, débats, expositions, des jeux et des animatons autour du thème de l'environnement et de la biodiversité. Un rassemblement avec des témoignages et des porteurs de parole est prévu à 17h30 samedi.

D'ailleurs, à l'occasion de cette journée mondiale, une épicerie solidaire sur roues sera inaugurée par le premier ministre, Jean Castex, samedi 17 octobre à Tours, sous réserve de modification avec le COVID. Cette épicerie de la banque alimentaire et de la croix rouge va vendre des produits à 10 % des prix du marché aux étudiants de Tours et dans les communes rurales.