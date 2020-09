Journée mondiale des personnes âgées: 720 000 seniors isolés durant le confinement

le constat

Les personnes les plus âgées se sentent exclues de la société lorsqu'elles entrent dans le 4ème âge. Une dure réalité encore exacerbée par le confinement et la crise sanitaire.

Même après ces deux mois d'enfermement forcé, 80% de nos aînés sont restés dans l'isolement, hésitant parfois à sortir de chez eux ou ne recevant plus de visites pour limiter les risques de contamination.

Les chiffres dévoilés par Petits Frères des Pauvres mettent en lumière ce mal être et cette solitude:



650 000 personnes âgées n'ont pas eu de confident durant cette dure période

n'ont pas eu de confident durant cette dure période 32% des seniors ont ressenti et souffert de cette solitude

ont ressenti et souffert de cette solitude Cet isolement a eu un impact moral pour 41% des personnes âgées, un impact physique pour 31%

Pour la plupart des français de tous âges, la solution fût numérique, des liens furent conservés grâce aux réseaux sociaux, aux webcams mais pour les plus âgées cette solution reste inaccessible.

Plus de 4.1 millions de français de plus de 60 ans n'utilisent pas internet et ses applications par manque de moyens ou de connaissance. Une fracture numérique encore plus importante pour les petites retraites et les plus âgés de nos seniors.

Un intéret grandissant pour nos ainés malgré tout

Si cet isolement a été sans aucun doute très dur à vivre pour les personnes âgées, il a permis de sensibiliser la population à leur sort.

Aujourd'hui 94% des français sont convaincus qu'il est urgent et nécessaire de sortir les seniors de l'isolement.

Cette prise de conscience est en partie due aux opérations comme Petits Frères des Pauvres et son dipositif: "Dernier quart de vie".

Durant la dernière partie de leurs vies (de 60 à 100 ans) les personnes âgées n'ont que peu de contacts par jour ou de visites par semaine: mettons nous à leur place et imaginons nous dans cette situation durant notre dernier quart d'année (de septembre à décembre). Beaucoup de français l'avouent, cette situation leur serait invivable.



Les préconisations de Petits Frères des Pauvres