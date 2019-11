Journées "économie autrement"

Les 29 et 30 novembre prochain, Dijon accueille "les journées de l'économie autrement"

AG2R La Mondiale est l'un des partenaires. Philippe Da Costa est membre de la direction générale d'AG2R La Mondiale et plus particulièrement en charge de l'économie sociale et solidaire. Au micro de Jean-Michel Reiss, Philippe Da Costa nous explique pourquoi un tel engagement.