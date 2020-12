Joyeux Noël avec Monseigneur Jean Kockerols

Dernière émission de l'année 2020 ! Pour clôturer en beauté, pas moins de 3 invités :



Timur Uluç, secrétaire général chez Justice et Paix (ONG de défense des droits humains et de promotion de la paix), dresse le bilan de cette année écoulée



Monseigneur Jean Kockerols, ses souvenirs de Noël. L'évêque auxiliaire de Malines Bruxelles s'est prêté au jeu de mon questionnaire farfelu "Entre la bûche et les souliers" :

- votre premier souvenir de Noël ?

- votre plus beau Noël ?

- et le moins bon?

- le cadeau le plus improbable qu’on vous ait offert?

- votre moment préféré de Noël?

- le plat que vous ne pouvez plus voir en peinture à Noël?

- votre dessert préféré?

- votre activité désignée à Noël ?

- une ville/ un endroit où vous aimeriez passer Noël?



Et enfin, Edward Bekaert, directeur de Bruxelles Accueil Portes Ouvertes, nous parle des activités à faire si vous n'avez rien prévu.