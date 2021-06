Joyeux ordiversaire !!!

Je crois que la fin du mois de juin a une saveur particulière pour les prêtres. Il me semble que c’est souvent la période des ordinations mais au fait pourquoi à ce moment précis de l’année ?

Eh bien le 29 juin nous faisons mémoire des deux colonnes de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul, deux figures emblématiques des pasteurs de l’Eglise. Vous vous souvenez que Pierre a été le premier à proclamer que Jésus est le Fils du Dieu vivant… quant à Paul ses nombreuses lettres constituent presque la moitié du nouveau testament, et c’est lui qui a été le premier à mettre en lumière les mystères de notre foi chrétienne. En fait cela nous donne deux figures très complémentaires des responsables de l’Eglise. D’un côté Pierre évoque la stabilité de celui qui a constitué l’Eglise en Palestine alors que Paul, c’est le missionnaire qui a voyagé à travers tout le bassin Méditerranéen pour faire connaitre la nouvelle étonnante de la résurrection de Jésus, depuis Jérusalem jusqu’à Rome. C’est donc très inspirant d’ordonné prêtre, de recevoir cette mission à l’occasion de la fête de St Pierre et St Paul

Cette année, il n’y aura pas d’ordination de nouveau prêtre à la cathédrale d’Angers ? Comment vous vivez cela ?

C’est un manque. Beaucoup de communauté disent nous avons besoin de prêtres… alors nous nous organisons autrement et plus chrétiens prennent leur part dans la Mission d’annoncer de l’Evangile. D’ailleurs nous avons besoin de prêtres mais nous avons besoins de chrétiens, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui sont attachés au Christ, qui aiment Jésus et qui donnent envie de l’aimer par leur manière de vivre dans leur vie de chaque jour, dans leur lieu de travail, dans leurs activités et dans leurs études, dans leurs familles et dans leur voisinage. Cette mission là c’est la mission de tous les chrétiens, des prêtres bien sûr qui sont un peu les premiers de cordée mais de tous les chrétiens qui peuvent progresser et rayonner davantage par l’écoute de la Parole de Dieu, mais aussi en étant au service des autres et des plus fragiles en particulier…

En effet…mais du coup, si c’est la période des ordinations, c’est aussi la période des anniversaires d’ordination…ça se fête, ça un anniversaire d’ordination ??

Carrément ! le 25 juin ce sera mon 15ème ordiversaire. On s’est retrouvé la semaine dernière entre prêtres de l’Anjou et nous avons écouté le témoignage de Désiré, un prêtre originaire de RDC qui fête 25 ans d’ordination et de Jo Gohier, le curé de saint louis et Ste Bernadette à Cholet qui lui fête 50 ans d’ordination. C’était un moment très émouvant. Désiré et Jo sont revenus à la source de leur appel, à ce désir puissant qui les a conduit au séminaire. Désiré reprenait cette parole du prophète Jérémie « Seigneur tu m’as séduit et je me suis laissé séduire. Tu as été le plus fort ». et après 25 ans de ministère marqué par la mort de plusieurs de ses confrères et par tant de rencontres et de célébrations, il disait « je demande au Seigneur de continuer à me séduire et à me laisser séduire, à aimer, croire et espérer …et que cela donne le fruit qu’il voudra. De son côté Jo Gohier qui est depuis 50 ans un prêtre si proche de tant de vies cabossées laissait éclater un « pourquoi ? » pourquoi tant de souffrances et comment avancer dans l’espérance ?… mais il disait aussi « Merci Seigneur, merci Vierge Marie, aux frères prêtres et à tous les visages qui m’ont parlé de la présence de Dieu et m’ont permis de servir, de Te servir ».