Julian Jappert lobbyiste sportif et écologiste

Suisse d’origine ayant grandi en Provence, vécu à Bruxelles avant de débarquer avec son épouse tourangelle à Beaucouzé, Julian Jappert est un activiste. Dans le sens du terme : le monde a besoin de changement et il faut y contribuer.

Alors Julian Jappert est tout autant lobbyiste du sport - son métier c’est de promouvoir le sport et de conseiller les villes dans leur politique sportive - que lobbyiste du bien commun et c’est pour cela qu’il s’est présenté aux municipales de Beaucouzé, lobbyiste de l’écologie et c’est le livre qu’il vient d’écrire qui nous a mené jusqu’à lui : « Quelques minutes par jour pour changer le monde » … ou comment reprendre sa vie en main à l’aune des enjeux écologiques.