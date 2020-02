3 questions à Julie Danielle chargée de la relation commerciale au CNAM Grand Est (Conservatoire national des arts et métiers)



Créé en 1794, le Conservatoire national des arts et métiers est un établissement public de l’État, à caractère scientifique, culturel et professionnel. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il remplit trois missions fondamentales :

la formation tout au long de la vie,

la recherche technologique et l’innovation,

la diffusion de la culture scientifique et technique.