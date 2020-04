Juste terre ! - 2 juin 2020 à 16:30

Le mardi à 16h30, le samedi à 9h et le dimanche à 18h10

Juste Terre est une production d'Entraide et Fraternité, Vivre Ensemble. Le magazine invite à la réflexion sur des thèmes liés à l’exclusion et à la pauvreté au nord et au sud de la planète. Et met en lumière les liens entre la foi et l'engagement social des chrétiens.