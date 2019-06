Kasmad trips 1000 km jusqu'à Nantes

Ils sont 3 et vont se lancer dans un défi un peu fou... remonter la Loire en Canoë. Les membres de l'association Kasmad Trips partiront du Puy le 7 juillet prochain. Leur ambition : parcourir 50 kilomètres par jour pour donner un peu de sourire aux enfants hospitalisés. Cette aventure se veut sportive, solidaire et au plus proche de la nature. Reportage de Martin Obadia.