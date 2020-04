Khalifé Khalifé - épisode 6 et Limedia.fr avec Pascale Valentin Bemmert.

Comme chaque mercredi c'est le point coronavirus avec le docteur Khalifé Khalifé président du Conseil Territorial de Santé de Lorraine Nord en fin d'émission. Nous vous inviterons à vous plonger dans le richesses lorraines grâce au site Limedia.fr avec Pascale Valentin Bemmert directrice du réseau de bibliothèques médiathèques de Metz et nous glisserons dans le pas de Pia, Olivier Pia grand reporter de proximité, pour aller aux asperges. Comme chaque mercredi aussi nous vous proposerons des non sorties cinéma et débuterons en commentant l'actu avec Roger Cayzelle et l'un de ses chroniqueurs, ce soir Aziz Mébarki.