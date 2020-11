Kibeho, le message des apparitions au Rwanda d'abord, et pour le monde entier

Le 28 novembre 1981, Marie apparaissait pour la première fois à trois élèves de l'école de Kibeho, au Sud du Rwanda. Un message qui était, à l'origine, en langue rwandaise, et qui est maintenant diffusé aussi en français et en Belgique. Et cela grâce à l'Initiative Mater Dolorosa, dont nous parlent Jean-Marie Nkikabahizi et son épouse Hildegarde Ufitamahoro.