Kostia Pace pour le River Jazz Festival - Fred Colantonio (rediff)

File dans ton livre - Delphine Freyssinet et Frédérique Petit : "Les vieux enfants" d'Elisabeth Brami et Aurélie Guillerey, publié dans les Albums Casterman.



Coup de projecteur : Kostia Pace, directeur de Jazz Station, nous parle du déroulement particulier du River Jazz Festival cette année. Vu le contexte, ce festival de jazz porté par la Jazz Station (St Josse), le Senghor (Etterbeek) et le Marni (Ixelles) prévu du 7 au 23 janvier 2021 est en partie reporté au cours de la saison et en janvier 2022.



L'Air du Temps (rediff) : Fred Colantonio, criminologue de formation devenu conseiller d’entreprises