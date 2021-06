L'abbaye de Châtre à Saint-Brice

Nous sommes à deux pas de Cognac sur la commune de Saint-Brice au milieu des champs, pour découvrir un des plus beaux monuments de la Saintonge, construit au XIIe siècle, l'Abbaye de Notre-Dame de l'Assomption de Châtre, classée monument historique depuis 1948.

Au cours de l'Histoire, elle a connu bien des vicissitudes jusqu'à sa vente comme bien national à la Révolution.



Achetée par la famille de Jarnac, je vous invite à découvrir autour de cette église une histoire de famille, d'amitié et de passion, à travers les témoignages de Monsieur Guillaume de Jarnac, propriétaire des lieux, et de messieurs Patrick Huraux, Philippe Birolleau et Christian Belben, membres de l'association "Les amis de l'Abbaye de Châtres".