L'Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer avec Yohann Abiven

L'abbaye de Saint Jacut de la mer











Ancien monastère bénédictin fondé par Saint Jacut vers l'an 465, l'Abbaye est aujourd'hui une maison d'accueil gérée par une association loi 1901 intégrant à la fois un directeur, une équipe de vingt employés et deux religieuses de la Congrégation de l’Immaculée de Saint-Méen-le-Grand (35).



Ouverte toute l'année, c'est une maison d'hôtes à vocation culturelle et spirituelle, pour toutes et tous : elle reçoit individuels, familles, groupes pour des temps de vacances, de repos, de réflexion, de retraite, de travail... C'est aussi un espace de créativité, d'ouverture, un lieu de silence et de paix ...







L'abbaye se situe au nord-est des Côtes d'Armor, tout près de l'Ille et Vilaine, en bord de mer, avec un accès direct à la plage!







Le projet de l'abbaye se décline en trois axes :



- UNE MAISON ANIMÉE : son ambition est de « libérer en chacun le meilleur ».



- UNE MAISON HABITÉE qui fait des propositions



- UNE MAISON SOIGNÉE avec une organisation hôtelière qui allie compétence, rigueur et professionnalisme pour en faire un lieu d’hospitalité paisible et contemporain.







Aujourd’hui, les propositions de l’Abbaye sont de 3 types :



- L’accueil des personnes individuelles et des familles



- Les rendez-vous culturels et spirituels que l’Abbaye organise



- L’accueil de groupes (mouvements, associations, entreprises)







Toutes les informations sont disponibles à l'adresse : https://www.abbaye-st-jacut.com/



Ou sur : https://www.facebook.com/Abbaye.SaintJacutdelaMer