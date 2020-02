L'Accueil Familial de Vacances

Il y a 70 ans, Mgr Rodhain inventait une nouvelle forme de solidarité : ouvrir sa porte à des enfants en précarité le temps des vacances.



"Accueillir un enfant le temps des vacances n'est pas seulement lui permettre de vivre une expérience sociale positive et de découvrir d'autres horizons, mais c'est aussi donner aux parents de grandir dans la confiance : confiance en leur enfant qu'ils peuvent laisser partir, confiance dans la famille qui accueille, confiance en eux-mêmes. C'est une étape de croissance fondamentale, qui enrichit également la famille d'accueil.



« Les liens que j’ai créés avec ce garçon il y a 30 ans pendant les vacances sont très forts. Encore aujourd’hui, il vient me voir dans les moments importants de sa vie, quand il est devenu Papa par exemple. » (Monique)



Pour en savoir plus : https://www.caritas-alsace.org/Communication/evenements/vous-souhaitez-passer-des-vacances-differentes-en-famille-devenez-vous-aussi-une-famille-daccueil

Contacts :

Haut-Rhin : Valeria Braunstedter : 06 89 63 66 89

Bas-Rhin : Gabrielle Pilliat : 07 78 41 69 83"