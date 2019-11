L'actualité chrétienne du samedi 9 novembre 2019

Nous serons avec Mgr Dominique Rey pour revenir sur 3 grands dossiers évoqués cette semaine lors de l’assemblée d’automne des évêques à Lourdes : l’écologie intégrale, la recomposition des territoires et la question d’une indemnité pour les victimes de prêtres pédophiles.

Egalement au sommaire un week-end pour oser la rencontre avec les migrants. Il est organisé ces 9, 10 et 11 novembre à marseille par la communauté de vie chrétienne.

Et puis les paroisses de Saint-Raphaël et l'amicale de l'Aumônerie organisent lundi 11 novembre prochain la 23e édition de la Course des paroisses. Quatre courses sont proposées.



Enfin nous vous donnerons les temps forts à noter dans vos agendas et nous refermerons ce magazine avec la chanson chrétienne de la semaine.