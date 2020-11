L'actualité de la harpiste et chanteuse Françoise Cornwell

"Est-ce que tu crois aux fées", c'est le nom du conte musical que vient d'éditer Françoise Cornwell. L'auteur-interprète, également harpiste fait dans ses précédents disques, la promotion de deux chapelles du Cap-Sizun, Saint-They à Cléden-Cap Sizun, et Saint-Tugen à Primelin. Cet entretien est proposé par Christophe Pluchon.



Vous pouvez retrouver l'actualité de Françoise Cornwell sur son site francoisecornwell.com et sur sa page Facebook.

facebook.com/fancy.cornwell

Pour aider la restauration de la chapelle Saint-Tugen, vous pouvez joindre Jean-Luc Ladan (02 98 74 86 01)

La chapelle Saint-They : le CD sera expédié contre un règlement de 15 € à l'Association Sant They ar Van, Thérèse Berriet, 8 Roz Veur, 29770 Cap Sizun.