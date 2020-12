L'aide alimentaire, chaque jour plus nécessaire ok

Parmi les 85 associations de lutte contre la pauvreté soutenues par la Campagne d’Avent d’Action Vivre Ensemble, certaines sont particulièrement actives dans le domaine de l’aide alimentaire. A Bruxelles comme en Wallonie, elles constatent au quotidien la crise économique et social consécutive à la pandémie et aux confinements.



Les rencontres en paroisses et les collectes en églises étant à ce jour très limitées, nous vous renvoyons vers le site de campagne d’Avent de Vivre Ensemble afin de soutenir ces associations de lutte contre la pauvreté et de trouver les coordonnées de ces ceux associations. La page dédiée : https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2020-