Alors Père Matthieu il parait que vous venez de vivre deux jours avec des Lycéens du Choletais et de Chemillé ? Mais dites-nous…Quel était le thème de Votre rencontre ?

Eh bien justement la rencontre ou plutôt les rencontres vivifiantes… les rencontres qui peuvent mener à l’amitié.

Ah L’amitié… j’imagine que les jeunes se sont sentis concernés… c’est sûr que les amis ont beaucoup d’importance à l’âge lycée !

Oui. Mais pas seulement à l’âge lycée… parmi les témoins que les lycéens ont rencontré, j’avais invité une de mes amies, Bénédicte qui est professeur des écoles. Elle nous a rappelé que l’amitié est la grande affaire qui préoccupe les enfants. Avoir des amis et rester amis, voilà l’enjeu dans la cour de récré… et parfois c’est le drame.

C’est intéressant que vous, un prêtre, vous ayez invité une de vos amies… ça devait être parlant comme témoignage… mais j’imagine que ça suscite pas mal de questions aussi

En effet, avec les jeunes nous avons médité la rencontre de Jésus avec une Samaritaine. Dans récit de l’Evangile de Jean, il y a cette ambiguïté d’une rencontre seul à seul d’un homme avec une femme, d’un juif de Galilée avec une samaritaine, deux personnes qui ont leurs histoires et leurs convictions, et des préjugés aussi… mais qui ont en commun d’être dans le même lieu au même moment… et d’avoir soif. Tout l’enjeu de ce récit biblique c’est de nous amener à nous questionner sur la nature de notre soif…plus ou moins superficielle ou profonde et de découvrir en Jésus que Dieu aussi a soif, soif de vivre une amitié intense avec nous.

L’amitié avec Dieu… ça me rappelle ce verset où Jésus dit à ses disciples je ne vous appelle plus « serviteurs » mais je vous appelle « mes amis »… c’est quand même très surprenant… dans l’amitié, il y a une idée de réciprocité… comment c’est possible de vivre cela avec Dieu qui est si différent de nous ?

C’est justement ce point qui m’a le plus touché dans l’échange des lycéens entre eux et avec Bénédicte. Bien sûr l’amitié suppose de la réciprocité, donner et recevoir… si l’initiative ne va que dans un sens, l’amitié va s’essouffler… mais Bénédicte nous a fait remarquer qu’il est possible de vivre une amitié belle et authentique entre un homme et une femme, un ouvrier et un entrepreneur… avec quelqu’un de plus jeune ou de plus âgé que moi… et même avec mes parents…, si nous partageons des moments forts, que nous élaborons des projets ensemble, que nous sommes capables de confier nos faiblesses et nos échecs dans un climat de confiance et de bienveillance, il est possible de vivre une amitié de fraternité. Moi j’ai pensé à mon père. Quelques mois avant sa mort il y a quelques années, j’ai marché 3 semaines avec lui sur le chemin de St Jacques et je peux dire qu’à ce moment-là nous sommes devenus des amis. Alors je comprends un peu mieux maintenant que le Christ nous appelle amis…et qu’avec Dieu aussi il est possible de vivre une histoire d’amitié.