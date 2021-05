L'année ignatienne a commencé, "Ignace 500"

Il y a 500 ans, au siège de la ville de Pampelune, un boulet de canon brisait le genou et la vie d'un jeune homme nommé Ignace de Loyola. Un évènement qui a changé sa destinée, et celle des nombreux membres de la famille ignatienne. Une année lui sera consacrée, comme nous l'explique Cathy Gibson, du service national des CVX, et le père Jean-Yves Grenet, supérieur des Jésuites de la Communauté Saint-Michel.