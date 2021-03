L'apprentissage en Bretagne: une voie d'excellence

C'est au mois de mars que les jeunes doivent se positionner sur leur orientation. Et cette semaine, ils prennent la parole sur RCF.



Evan Penuizic, 16 ans, est apprenti boucher au CFA de Vannes. Les 11 et 12 avril prochains à Clermont-Ferrand, il représentera la Bretagne au concours national du meilleur apprenti boucher. On fait connnaissance avec lui...



Quant à Pierre-Anne Collin, 26 ans, il suit une mention complémentaire en sommellerie, au CFA de Vannes. Après un beau parcours en brasserie et en restauration, il est aujourd'hui apprenti sommelier au Jardin Gourmand, à Lorient. Interview.