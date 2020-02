L'art et la vie: visite d'un groupe Caritas au musée Würth d'Erstein

Loin des clichés, la visite du musée Würth à Erstein par un groupe Caritas est pleine de vie et de joie



Aller au musée peut faire peur lorsque l'on n'a pas l'habitude d'y aller. Mais la force du groupe permet de découvrir ce lieu et d'y passer un bon moment. Les témoignages des personnes qui nous racontent leur visite oscillent entre émotion esthétique et témoignage en creu de ce qui fait leur vie.