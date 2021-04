L'Association AFDA 04-05 Association française des diabétiques des Alpes du Sud

Le diabète touche de plus en plus de personnes dans le monde. Eric Tamain est le président de l'association des patients diabétiques des deux départements alpins (04 et 05). Il présente les diverses actions de son association visant à venir en aide aux personnes atteintes de diabète pour qu'elles ne restent pas isolées.



On peut joindre l'association par mail : afdalpesdusud0405@gmail.com

En visitant son site : https://afd04-05.federationdesdiabetiques.org/

Par téléphone : 07 78 26 85 72