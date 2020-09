L'association "ICI Femmes d'Europe et d'ailleurs" à Brest

A Brest, l'association "ICI, femmes d'Europe et d'ailleurs" accompagne les familles dans le but de favoriser leur intégration. Christophe Pluchon s'entretient avec des bénévoles, Yasmina, Mariam et Safi. Mais tout d'abord, la présidente, Louisa Bouraya, revient sur son engagement, d'abord sur le quartier de Pontanézen.