L'association "ICI Femmes d'Europe et d'ailleurs" à Brest

A Brest, l'association "ICI, femmes d'Europe et d'ailleurs" accompagne les familles dans le but de favoriser leur intégration. Christophe Pluchon s'entretient avec des bénévoles, Yasmina, Mariam et Safi, et avec la présidente-fondatrice, Louisa Bouraya.



L'association "ICI femmes d'Europe et d'ailleurs" assure une permanence les mardis après-midi au centre social Horizon dans le quartier de Pontanézen à Brest.

icifemmesdeurope@yahoo.com

facebook.com/icifemmesdeuropes