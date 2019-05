L'association Terre de liens Lorraine

Aujourd'hui "Citoyen de demain" s'intéresse aux terre agricoles et au lien entre les paysans et les consommateurs, avec Terre de Liens, une association qui accueille et accompagne des porteurs de projets (jeunes diplômés, agriculteurs souhaitant partir à la retraite, salariés en reconversion professionnelle) dans leur recherche de terres ou la structuration de leur projet. Les explications de Patricia Caretigny et Denys Crolotte dans ce nouveau numéro de Citoyen de demain.