L'Association Train à Vapeur d'Auvergne conserve le patrimoine ferroviaire

On va prendre la direction de Clermont-Ferrand pour notre reportage du jour.

Nous partons à la rencontre de l'association Train à Vapeur d'Auvergne. Sa mission, entretenir et continuer à faire rouler la locomotive 141R420 et ses 7 voitures. Une rame historique datant de l'après-guerre qui sert aujourd'hui pour des voyages touristiques dans la région. Thomas Loret vous nous faites visiter le dépôt de l'association Train à Vapeur d'Auvergne.