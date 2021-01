Nous sommes aujourd'hui à 25 km à l'est d'Angoulême, à La Rochefoucauld et plus précisément à "l'atelier Charentaise" qui depuis peu à repris la confection des pantoufles charentaises traditionnelles en cousu retourné. Avec comme invités, le maire de La Rochefoucauld, Jean Louis Marsaud, son adjoint à l'économie et la culture, Jacky Bouchaud, ainsi que les deux associés qui ont relancé l'activité, messieurs Olivier Rondinaud et Michel Violleau et le personnel de l'atelier.